ABD Sınır Devriyesi: Göçmen akınıyla başa çıkamıyoruz Güvenlik güçleri, artan sayıda göçmenin kendileri için zorluk oluşturduğunu söyledi. Yoğun göçün önüne geçmede güçlük çekildiği belirtiliyor.

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), güney sınırını geçmek için yeni yöntemlere başvuran göçmenler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Artan sayıda göçmen akını, güvenlik güçlerini mali açıdan da zorlayıcı bir etkiye sahip.

"Ciddi bir zorluk teşkil ediyor"

CBP komiser vekili Troy Miller, "Şu anda güneybatı sınırında gördüğümüz karşılaşmalar, Gümrük ve Sınır Koruma'nın görevlileri için ciddi bir zorluk teşkil ediyor." dedi.

Yalnızca pazartesi ve salı günleri sınırda yaklaşık 12 bin 600 göçmen yakalandı.

Göçmen yasaları sıkılaştırılacak

Teksas eyaleti, göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısı her gün artıyor.

Güvenlik güçleri, göçmen hareketliliğinin daha büyük resmine bakıldığında, durumun kendi kontrollerinin çok ötesinde olduklarını belirtiyor.

Sınırda önlemler artırılıyor

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Teksas'ın Eagle Pass kentindeki giriş kapılarını yayalara ve araçlara kapattı.

Pazar günü yetkililer, yasa dışı geçişlere karşı Eagle Pass ve El Paso'daki uluslararası demir yolu geçişlerini de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

Trump: Kanımızı zehirliyorlar

CNN'in haberine göre, 2024 seçimlerinin Cumhuriyetçi aday adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, göçü bir kez daha kampanyasının odak noktası haline getirdi.

New Hampshire'daki mitingde konuşan Trump, çoğunluğu Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan gelen göçmenlerin "ABD'nin kanını zehirlediğini" söyledi.