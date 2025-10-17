ABD'de ICE yetkililerince en az 170 vatandaş gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de göçmenlere yönelik müdahaleler sürüyor.

ProPublica isimli bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ikinci döneminde gerçekleştirilen göçmen operasyonlarına ilişkin araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonucunda da ABD'de 170 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'de en az 170 vatandaşın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yetkililerince yasa dışı şekilde gözaltına alınıp, şiddete de maruz kaldığı açıklandı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Araştırmada, söz konusu operasyonlarda, en az 170 ABD vatandaşının gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 20'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.

En az 3 hamile kadının da gözaltına alındığı aktarılarak, 50'den fazla vatandaşın kimlikleri sorgulandıktan sonra "yasal statüleri olmasına rağmen" gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan bazı vatandaşların fiziksel şiddete maruz kaldıkları, bazılarının ise bir günden uzun süre avukatları veya aileleriyle iletişim kuramadığı ifade edildi.

"ÇOĞU LATİN KÖKENLİ"

Bazı vatandaşların yalnızca göçmen baskınlarını görüntüledikleri için gözaltına alındığı bildirilerek, bu kişilerin çoğunun Latin kökenli olduğu aktarıldı.

ProPublica, hükümetin bu tür olaylara dair resmi kayıt tutmadığının ve bu nedenle oluşturdukları listenin "kesin olmamakla birlikte geniş çaplı ihlalleri" ortaya koyduğunun altını çizdi.

"HEDEF ALMIYORUZ"

ProPublica'nın sorularına yanıt veren ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise görevlilerin, vatandaşlara yönelik ırksal profil çıkarmadığını veya onları hedef almadığını savundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, "ABD vatandaşlarını, göçmenlik uygulamaları için tutuklamıyoruz." ifadesini kullandı.