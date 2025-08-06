ABD'de küçük uçak düştü: 4 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaleti Chinle bölgesi yakınlarında hastaların nakli için kullanılan küçük uçak düştü.

Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo polisinin yaptığı açıklamada bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edildi.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, uçağın 'Beechcraft tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.