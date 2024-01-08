ABD'de sokaklarda yaşayan madde bağımlıları, akıllara zombi filmlerini getirdi Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkesinde yaşananlar, şehir sakinleri arasında paniğe yol açıyor. ABD'de sokaklarda yaşayanların sayıları rekor düzeyleri gördü.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin "arka sokakları", ev sahipliği yaptığı evsiz insanlarla gündemden düşmüyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olmasına rağmen, ülkede her geçen gün ağırlaşan evsizlik sorununa kalıcı bir çözüm henüz bulunabilmiş değil.

Evlerinden ayrı kalan insanlar, sadece barınma sorunuyla değil, aynı zamanda zararlı alışkanlıklarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Evsizlerin bir kısmı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ediyor.

Sokakların içler acısı hali

Uyuşturucu kullanımındaki ciddi artış, şehir sakinleri arasında endişe ve tedirginliğe neden oluyor.

Evsizliğin yol açtığı ağır tablo, ülkedeki toplumsal dinamikleri etkilemeye devam ediyor. Farklı noktalardan kameraya yansıyanlar, "manzaralar adeta bir zombi filminden" şeklinde yorumlara neden oldu.

Evsizlerin sayısı rekor seviyelerde

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ülkede evsizlerin sayısının rekor seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Ocak 2023'te 650 binden fazla insanın evsiz olduğu belirtildi. Bunun, 2007'de verilerin kayıt altına alınmasından bu yana en yüksek sayı olduğuna işaret edildi.

Konut maliyetleri zorlayıcı

Evsiz sayısındaki yüzde 12'lik artışın, büyük ölçüde ilk kez evsiz kalanlardan kaynaklandığına dikkat çekildi.

Bu artışın, kiraların ülke genelinde hızla artması ve salgın dönemindeki fonların azalmasının etkisiyle gerçekleştiği ifade edildi.

Kiralık konut maliyetlerinin "olağanüstü derecede zorlayıcı" olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülkede evsizlerin yaklaşık yüzde 28'inin çocuklu bir aileden geldiği, bu sayının 2022'den 2023'e 25 binden fazla kişi arttığı aktarıldı.

"Yapılacak çok işimiz var"

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Marcia Fudge, evsizlik sorununun çözümü konusunda ilerlemeler kaydettiklerini ancak hâlâ yapılacak çok işin olduğunu söyledi.