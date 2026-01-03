Trump canlı izledi: Maduro, yatak odasından sürüklenerek çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya saldırı emri verdi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından birkaç saat sonra ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'nun yakalandığını duyurdu.

EŞİYLE BERABER ÜLKEDEN ÇIKARILDI

ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarıldı.

CNN'nin haberine göre ise Maduro, yatak odasından sürüklenerek çıkarıldı ve özel tim tarafından gözaltına alındı.

Trump, saatler sonra yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York'a götürüldüğünü söyledi.

MADURO'NUN YERİ CIA TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını savunarak Maduro'nun yerinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürülmüştü.

"MUHTEŞEM BİR OPERASYONDU"

Trump, Times gazetesine verdiği demeçte, "Çok iyi bir planlama, çok harika askerler ve harika insanlar vardı. Aslında muhteşem bir operasyondu." dedi.

"YARALANMA VAR, ÖLÜ YOK"

Trump ardından da, Fox News'e verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinin birkaç yaralanma yaşadığını ancak ölü olmadığını söyledi.

Trump ,devam eden açıklamasında şöyle dedi;

"MADURO DESTEKÇİLERİNİ KÖTÜ BİR GELECEK BEKLİYOR"

"Maduro destekçileri hala Maduro'ya sadık kalmaya devam ederlerse onları kötü bir gelecek bekliyor. Şu anda bir Başkan Yardımcısı var ama Machado'nun liderliğine de bakacağız.

Çin lideri Xi ile iyi bir ilişkim var, Çin ile bu operasyon nedeniyle sorun çıkmayacak. Petrol alacaklar. Operasyonu yapmak için dört gün bekledik, daha iyi hava koşullarının gerekmesi nedeniyle.

"MADURO İLE GEÇEN HAFTA KONUŞMUŞTUM"

ABD tarafında birkaç yaralı var, kaybımız yok. Maduro'yla geçen hafta konuşmuştum. Venezuela petrol endüstrisine güçlü bir giriş yapacağız.

"CANLI İZLEDİM, DİZİ GİBİYDİ"

Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim.

Bu inanılmaz bir şeydi. Maduro kale gibi korunaklı bir yerdeydi. Pazarlık yapmaya çalıştı. Başkası Maduro gibi devam edemez."

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.