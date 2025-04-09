Almanya’da okullara sivil savunma eğitimi geliyor

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Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve Avrupa’daki güvenlik tehditlerinin artması, Almanya’yı yeni önlemler almaya itti.

Bu gelişmeler ışığında, Almanya İçişleri Bakanlığı, öğrencilerin kriz ve savaş durumlarına hazırlanması gerektiğini duyurdu.

Die Welt gazetesinin haberine göre, Bakanlık, okullarda sivil savunma derslerinin başlatılmasını ve temel erzak stoklama bilgisinin gençlere öğretilmesini öneriyor.

OKULLARDA SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ VERİLECEK

İçişleri Bakanı Nancy Faeser liderliğindeki bakanlık, okul müfredatlarında sivil savunmaya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık sözcüsü, Handelsblatt’a yaptığı açıklamada, “Günümüzün güvenlik politikaları, sivil savunmanın okul eğitiminde daha önemli bir yer edinmesini gerektiriyor” dedi.

Federal hükümet, eyaletlerin yetkisinde olan müfredatlara müdahale edemese de, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) üzerinden öğrencilere ve öğretmenlere destek materyalleri sunmaya hazır olduğunu belirtti.

72 SAATLİK STOK UYARISI YAPILDI

Bakanlık, halka da acil durumlar için en az 72 saatlik su, gıda ve temel ihtiyaç stoklaması yapmalarını önerdi.

Sözcü, “72 saatlik bir stok, kısa süreli krizlerde büyük rahatlama sağlar” diye ekledi.

"ÖĞRENCİLER NASIL HAREKET ETMELERİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENMELİ"

Öte yandan, muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birliği’nden (CDU) Roderich Kiesewetter, öğrencilere zorunlu kriz eğitimi verilmesi gerektiğini savundu.

Kiesewetter, “Öğrenciler krizlerde en kırılgan gruplardan biri, bu yüzden felaket durumlarında nasıl hareket edeceklerini öğrenmeliler” dedi.

FİNLANDİYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kiesewetter, Finlandiya’yı örnek göstererek, bu ülkenin onlarca yıldır okullarda kriz eğitimini başarıyla uyguladığını belirtti ve Almanya’nın da benzer bir modeli benimsemesi gerektiğini ifade etti.