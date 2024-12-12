Almanya'dan Ankara Bildirisi açıklaması

DHA

Afrika krizinin çözüm adresi Ankara oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki yaşanan krizden dolayı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü..

Ankara'ya gelen iki lider ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya'nın uzlaştığını duyurdu..

Uzlaşı sonrası yayınlanan Ankara Bildirisi birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılandı..

Bunlardan biri de Almanya oldu.

"TÜRKİYE ARABULUCULUĞUNDA İMZALANAN ANKARA BİLDİRİSİ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Somali ve Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin ara buluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Türkiye'nin arabuluculuğuyla Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu'ndaki insanlar için daha fazla istikrar yönünde atılmış önemli bir adımdır. Güven ve ortaklık ruhu içinde daha fazla müzakereyi teşvik ediyoruz” denildi.