Amerika'da oy kullanma işlemi sürüyor

AA

Amerika, 5 Kasım'da başkanını seçecek.

Ülkede seçim yarışı sürerken, erkenden oy kullanma süreci de devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçilerin adayı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ise Demokratların adayı olarak yarıştığı seçimlerde, iki aday da başa baş gidiyor.

Anketlerin iki adayı da başa baş göstermesi, “oy kullanın” çağrılarını artırırken, 75 milyon 93 bin 872 seçmen oyunu kullandı.

40 MİLYON KİŞİ SANDIK BAŞINA GİTTİ, 34 MİLYON KİŞİ MAİL YOLUYLA OY KULLANDI

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'na göre seçmenlerin 40 milyon 719 bin 518’i sandık başında oy kullanırken, 34 milyon 374 bin 356 seçmen mail yoluyla seçimini yaptı.

LOWA'DA HARRIS ÖNDE

Des Moines Register gazetesinin anketine göre, Cumhuriyetçilerin “kesin zafer” gözüyle baktığı, Demokratların ise gözden çıkardığı Lowa eyaletinde Harris, Trump’a karşı yüzde 47’ye yüzde 44 önde görünüyor. Cumhuriyetçi olarak kabul edilen eyalette Harris’in öne geçmesi yarışın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

ABC News'e göre ise, ulusal çapta Kamala Harris, Donald Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile önde, ancak salıncak eyaletler Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'da alınacak sonuç seçimi etkileyecek.

Şu anda Trump Pensilvanya, Nevada, Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona'da az farkla öndeyken, Harris Wisconsin ve Michigan'da lider durumda. Bu eyaletlerdeki sıkı rekabet nihayetinde bir sonraki ABD başkanını belirleyecek.

EYALETLERE GÖRE OY KULLANMA SAATLERİ

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanma işlemlerinin başlayacağı saat eyalete göre farklılıklar gösterecek. Alaska eyaletinde, yerel saatle 07.00’de başlayacak seçimler,20.00’de sona ererken, Alabama 07.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek. Arkansas’ta 07.30 ile 19.30 arasında yapılacak seçimler, Arizona’da 06.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek. California eyaletinde 07.00’de başlayacak oy kullanma işlemleri 20.00’de sona ererken, Colorado’da sandıklar 07.00 ile 19.00 arasında açık kalacak. Connecticut eyaletinde seçmenler 06.00 ile 20.00 saatleri arasında oy kullanabilecekken, Columbia Bölgesi’ndeki oy kullanma işlemleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Delaware eyaletinde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak sandıklar, Florida, Georgia ve Hawaii’de 07.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacak. Iowa’da 07.00 başlayacak seçimler 20.00’de sona ererken, Idaho’da 08.00 ile 20.00 arasında, Illinois’de ise 06.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.