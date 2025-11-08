Arnavutluk-Yunanistan sınırında 'dünyanın en büyük örümcek ağı' bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

100 metrekareyi aşan dev örümcek ağı...

Arnavutluk-Yunanistan sınırında bir mağarada, "dünyanın en büyük örümcek ağı" bulundu.

Araştırmacılar, örümcek ağının mağaranın girişine yakın, dar ve alçak tavanlı bir geçidin duvarında 100 metrekareyi aşan bir alana yayıldığını belirtti.

111 BİNDEN FAZLA ÖRÜMCEK

Burada yaklaşık 69 bin "Agelenidae" ve 42 binden fazla "Linyphiidae" türünün oluşturduğu örümcek kolonisine rastlayan araştırmacılar, toplamda 111 binden fazla bu iki türden örümceğin devasa bir ağ ördüğünü gördü.

2 TÜR ÖRÜMCEK ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmacılar, Arnavutluk ile Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda rastlanan 2 türe ait örümceklerin popülasyonlarının, diğer popülasyonlardan genetik olarak farklı olduğunu tespit etti.

Bu türlerdeki koloni ağ oluşumunun ilk kez belgelendiğini aktaran araştırmacılar, bu mağaradaki "Agelenidae" türünün özellikle yaz başında daha büyük yumurta kümeleri bıraktığını belirledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖRÜMCEK AĞI

Araştırmanın başyazarlarından Romanya merkezli Transilvanya Sapientia Macar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Istvan Urak, "Live Science" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, bu bulgunun, söz konusu 2 örümcek türünün birlikte koloni oluşturmasının ilk kanıtı olduğunu ve "muhtemelen dünyadaki en büyük örümcek ağını ortaya çıkardığını" ifade etti.

BENZERSİZ BİR ÖRNEK

Urak, Kükürt Mağarası'ndaki örümcek kolonisinin bugüne kadar belgelenen en büyük kolonilerden biri olduğu bilgisini paylaştı.

"Agelenidae" ve "Linyphiidae" türlerinin insan yerleşimlerinin yakınında yaygın bulunduğunu belirten Urak, koloninin "aynı ağ yapısı içinde bu kadar büyük sayılarda birlikte yaşayan 2 türün benzersiz bir örneği" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Subterranean Biology" dergisinde yayımlandı.