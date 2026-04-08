Ateşkes sonrası gözler Hürmüz Boğazı'nda

ABD-İran arasında, ateşkes imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada 2 haftalık ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Ateşkes anlaşmasının ardından ise gözler, Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasının ardından enerji piyasasında ciddi bir yükseliş yaşanmaya başladı.

Geçici ateşkes ile birlikte, Boğaz'da bekleyen gemilerin durumu da merak ediliyor.

TRAFİK "SEÇİLEN GEMİLERLE" İLERLEDİ

Savaş döneminde Hürmüz Boğazı tamamen kapanmadı ancak Boğaz'daki trafik, "seçilen gemilerle" İran'ın belirlediği bir koridor üzerinden işliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan 1-27 Şubat'ta günlük ortalama 129 gemi geçiş yaparken Boğaz'daki trafik, savaşın başlamasının ardından yüzde 95 daha düşük seyretti.

BİRÇOK GEMİ BASRA KÖRFEZİ'NDE SIKIŞTI

MarineTraffic'ten edinilen bilgiye göre, Boğaz'dan 5 Nisan'da 14, 6 Nisan'da 6 ve 7 Nisan'da 11 gemi geçti. Birçok gemi ise yüklü veya boş halde özellikle Basra Körfezi'nde sıkışmış durumda.

ABD ve İran arasında Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından gözler, Boğaz'dan geçmek için bölgede bekleyen özellikle petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz tankerlerine çevrildi.

187 TANKERDE 172 MİLYON ÜRÜN VAR

Veri analitik şirketinden edinilen bilgilere göre, 1 Mart ile 7 Nisan arasında 87 milyon varil ham petrol ve temiz ve kirli petrol ürünü taşıyan 70 tanker, Basra Körfezi'nden çıkarak geçiş yaptı.

Bu miktarın büyük bir kısmını İran bağlantılı kargolar oluştururken Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak bağlantılı gemi geçişleri sınırlı sayıda seyretti.

Basra Körfezi'ndeki sularda, 7 Nisan itibarıyla yaklaşık 187 tankerde toplam 172 milyon varil ham petrol ve rafine ürünü bulunuyor.

Bu miktarın 132,2 milyon varilini ham petrol ve kondensat oluştururken temiz ve kirli petrol ürünleri 19,8'er milyon varil seviyesinde. Buna göre, bölgede denizde tankerlerde yüklü toplam petrolün yaklaşık dörtte üçünü ham petrol oluşturuyor.

Körfez'deki sularda bekleyen ham petrolün yaklaşık yüzde 40'ı Suudi Arabistan, yüzde 30'u Irak, yüzde 19'u Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 16'sı Kuveyt ve yüzde 13'ü İran'a ait.

14 YÜKLÜ LNG TANKERİ KÖRFEZ'DE

Savaşın başlamasının ardından küresel LNG ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nda LNG gemisi geçişleri durma noktasına geldi. Bu dönemde sadece Umman'a giden Sohar LNG tankeri 2 Nisan'da geçiş yapabildi. Böylece, Sohar LNG tankeri dahil 1 Nisan itibarıyla Boğaz'dan toplam 78 gemi geçiş yaptı.

Öte yandan, Katar LNG'si taşıyan 2 LNG tankeri 6 Nisan'da Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışmasına rağmen girişe yakın bir noktadan geri döndü.

LNG piyasaları geçici ateşkes sürecinde Boğaz'dan LNG gemisi geçişlerinin nasıl devam edeceğini yakından izliyor.

Yaklaşık 15 LNG tankerinin Orta Doğu körfezinde bulunduğu ve bunların 14'ünün yüklü olduğu tahmin ediliyor. Bu tankerlerin 13'ünü Katar'ın Ras Laffan LNG tesisinden ve 1'ini de BAE'de ADNOC Gaz'ın tesisinden sipariş yükleyen tankerler oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı'nın Umman Körfezi tarafında ise ADNOC, Qatar Energy ve Petronet'in işlettiği 34 LNG tankerinin boş halde bulunduğu tahmin ediliyor.

HÜRMÜZ AÇILDIKTAN SONRA TİCARET HEMEN NORMALE DÖNMEYEBİLİR

S&P Global Energy analistleri James Bambino ve Zhuwei Wang ise ateşkes sonrası paylaştıkları notta, ateşkesin petrol fiyatları için kısa vadede düşüş sağlayacağını ancak durumun "normalleşmeden hala uzak" olduğunu belirterek, piyasanın savaş öncesi koşullara hızlı bir dönüş olacağını varsaymaması gerektiği yönünde tavsiyede bulundu.

Analistler, Hürmüz Boğazı hemen açılsa dahi ticaret akışının normalleşmesinin "aylarca sürebileceğini" belirterek, dünyada halihazırda başlayan talep daralmasının ateşkese rağmen sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Asıl kritik sorunun "Boğaz'ın açılışı sonrası ne olacağı" olduğuna işaret eden analistler, Hürmüz Boğazı'nın "yeniden tamamen açılmasına" ilişkin birçok belirsizlik bulunduğunu kaydetti.

S&P Global Energy analisti Eric Yep'e göre ise iki haftalık ateşkes ve müzakere süreci gaz ve LNG piyasaları açısından yüksek oynaklık barındırmaya devam edecek. Bu süreçte şirketlerin de güvenli geçişten emin olmasıyla Boğaz'da bulunan yüklü tankerlerin hızla bölgeden çıkması bekleniyor.

Ancak LNG üretiminin yeniden artması ve yakıt kıtlığı ile kısıtlamalardan etkilenen Asya ülkelerinde piyasa güveninin yeniden tesis edilmesi için çatışmaların daha kalıcı biçimde sona ermesi gerekiyor.