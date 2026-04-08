İran'da bazı vatandaşlar ABD ile ateşkes kararını protesto etti

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği beklediği karar açıklandı.

ABD ve İran toplam 2 haftalık bir ateşkes konusunda resmen anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları 2 haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BAZI İRANLILAR KARARDAN MEMNUN DEĞİL"

Anlaşma dünya genelinde olumlu karşılanırken İranlı bazı vatandaşlar durumdan memnun olmadı.

Başkent Tahran'da bir grup İranlı, kararı protesto etmek için sokaklara indi.

ATEŞKES ALEYHİNDE SLOGANLAR ATTILAR

Başkentte kaydedilen görüntülerde çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grubun ellerinde bayraklarla slogan attıkları görüldü.

Vatandaşlar protestolarında ateşkesin yanlış olduğunu ve ABD'nin tekrar saldıracağını savundular.

HÜRMÜZ YENİDEN AÇILDI

Ateşkes duyurusunun ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "2 haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

PİYASALAR OLUMLU ETKİLENDİ

ABD-İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes süreci piyasalarda doping etkisi yarattı.

Enerji fiyatları düşerken değerli metaller keskin bir yükselişe geçti.

İSRAİL CEPHESİ KARARA TEPKİLİ

Öte yandan İran ile ABD arasında 15 günlük ateşkese varılması Tel Aviv'de tepkilere yol açtı.

İsrail’in ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken İsrail masada bile yoktu" sözleriyle eleştirdi.