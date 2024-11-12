Avrupa Birliği alarmda: Brüksel'de casuslar cirit atıyor

AA

Avrupa Komisyonu, Brüksel'in casuslarla dolu olduğu konusunda personelini uyardı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, AB yönetiminin sırlarını çalmak isteyen casuslardan gelen tehdidin "gerçek" olduğunu bildiren bir e-posta aldı.

"BRÜKSEL EN BÜYÜK CASUSULUK MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Uyarıda, "Brüksel, kurumumuzu hedef alan yüzlerce aktif istihbarat ajanının bulunduğu dünyanın en büyük casusluk merkezlerinden biridir" ifadeleri yer aldı.

DİPLOMATLARI YÜZDE 20'Sİ AJAN

Belçikalı güvenlik yetkilileri, bazı büyükelçiliklerdeki diplomatların yüzde 10 ila 20'sinin istihbarat görevlisi olduğunu tahmin ediyor.

Brüksel'de çalışan Çinli gazetecilerin ise beşte birinin istihbarat görevlisi olduğundan şüpheleniliyor.

TEHDİT KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞTU

AB'nin diplomatik servisi, 2019 yılında personelini Rus ve Çin casusluğu tehdidi konusunda uyarmıştı.

Pekin ve Moskova'dan yüzlerce casusun Belçika başkentinde dolaştığı ve yakındaki bar ve restoranlarda yapılan konuşmaları dinlediği bildirilmişti.