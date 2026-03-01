Abone ol: Google News

İran'a saldırılarda ABD'nin bombardıman uçakları kullanıldı

Yayınlama:
İran'a saldırılarda ABD'nin bombardıman uçakları kullanıldı
AA AA

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak düzenlediği saldırılarla Orta Doğu'da başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor..

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonda 48 İranlı liderin aynı anda öldürüldüğünü belirtmişti. 

Saldırının görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla ortaya atılan bir iddia ABD tarafından doğrulandı. 

ABD: BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.

Trump İran'da Hamaney'in öldüğü operasyonla ilgili konuştu Trump İran'da Hamaney'in öldüğü operasyonla ilgili konuştu
İsrail, Tahran'a saldırı görüntülerini paylaştı İsrail, Tahran'a saldırı görüntülerini paylaştı
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar