BAE, İran İHA'larının düşürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı bölgede tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltti.

Saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybederken İran'da misilleme saldırılarına başladı.

Bu kapsamda bölge ülkelerde bulunan ABD üsleri füze ve İHA'larla hedef alınırken bazı saldırılar sivillere isabet etti.

BAE'DE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Saldırılardan en çok etkilenen ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) oldu.

Çok sayıda turistin bulunduğu ülkenin sivil yerleşim yerlerine füzeler isabet etti.

FÜZELER VE İHA'LAR İMHA EDİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde BAE Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini başarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının bu saldırıları engellemesinden kaynaklandığını kaydetti.

BAE PAYLAŞTI: İRAN'IN DÜŞÜRÜLEN İHA'LARI

Bakanlık, bugün ise imha edilen füzelere ilişkin bir video yayınladı.

Görüntülerde İran'a ait İHA'ların hava savunma sistemleri ile düşürüldüğü anlar yer aldı.

221 BALİSTİK FÜZE ATILDI

İran, BAE'ye toplam 221 balistik füze, 8 seyir füzesi ve 1305 İHA ile saldırı düzenledi.

BAE Savunma Bakanlığı, füze saldırılarının 205’inin etkisiz hale getirildiğini bildirirken 14 füzenin denize düştüğü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiği belirtildi.

ÜLKEDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bugün yapılan açıklamada, İran’ın ülkede düzenlediği saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının da 112’ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ölenler arasında Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarının bulunduğu; yaralananlar arasında ise BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar ve Türkiye uyruklu kişilerin bulunduğu aktarıldı.