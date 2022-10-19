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    Beşar Esad ve Hamas, 10 yıl aradan sonra bir arada

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Halil El Hayya'nın da aralarında bulunduğu Hamas heyeti, 10 yıl aradan sonra Şam’da bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
    • 19.10.2022 - 18:46
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    Beşar Esad ve Hamas, 10 yıl aradan sonra bir arada

    Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş devam ederken, Suriye’nin başkenti Şam’da yeni bir gelişme yaşandı.

    Hamas heyeti, 10 yıl sonra Suriye’yi ziyaret etti.

    Hamas adına Arap ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu üst düzey yetkili Halil El Hayya'nın da aralarında bulunduğu heyet, 2012'den bu yana ilk kez Suriye’nin başkenti Şam’a gelerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

    "Yeni bir başlangıç"

    El-Hayya görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin olumlu ve tarihi bir an olduğunu belirterek, görüşmeyi Filistin-Suriye ilişkileri için yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi.

    "Suriye'de olmaktan mutluluk duyuyoruz"

    Esad'ın Filistin direnişine destek vermeye hevesli olduğunu ve ziyareti şanlı bir gün olarak nitelendirdiğini aktaran El-Hayya, "Direnişin beşiği Suriye'de olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Beşar Esad ve Hamas, 10 yıl aradan sonra bir arada #1

    "Siyonist veya ABD saldırısına karşıyız"

    Suriye-Filistin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı umduklarını aktaran El-Hayya, Hamas'ın Suriye'ye yönelik herhangi bir "Siyonist veya ABD saldırısına" karşı olduğunu açıkladı.

    El-Hayya, Hamas liderliği ve kadroları arasında Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulması için genel bir destek ve memnuniyet olduğunu vurguladı.

    Ne olmuştu

    Hamas'ın karargahı yıllardır Şam'da bulunmasına rağmen rejimi desteklemedikleri için 2012’de Suriye tarafından Hamas liderleri sınır dışı edilmişti.

    Beşar Esad ve Hamas, 10 yıl aradan sonra bir arada #2

    Beşar Esad ve Hamas, 10 yıl aradan sonra bir arada #3


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