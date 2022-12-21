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    Beşar Esad'dan af kararı

    Beşar Esad'dan af kararı

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, asker kaçaklarına yönelik yeni bir af ilan etti.
    • 21.12.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 22:06
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    Türkiye ile Suriye arasında yeniden normalleşmeye yönelik adımlar atılırken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dikkat çeken bir karara imza attı.

    Beşar Esad, ülkede asker kaçaklarına yönelik yeni bir af ilan etti.

    Karar, 21 Aralık'tan öncesini kapsayacak

    Esad tarafından imzalanan kararnamede, 3-4 ay içinde askerlik bildiriminde bulunanların hapis cezası almayacağı kaydedildi ve zorunlu askerlik görevinden kaçan ülkedeki kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı açıklandı.

    Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağı vurgulandı.

    Suriyeli göçmenlerin dönüşü açısından önemli bir adım

    Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyeli göçmenlerin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

    Suriye hükümeti, daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti.

    Beşar Esad dan af kararı #1


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