İHA
Kan donduran olayın adresi Çin.
Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Polis, "Yerel saatle 18.30 sıralarında, Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bıçaklama olayı meydana gelmiş, şüpheli olay yerinde yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.
MEZUNİYET BELGESİNİ ALAMADIĞI İÇİN YAPTI
Polis, saldırganın yeni mezun olduğu ve "sınavda başarısız olmak, mezuniyet belgesi alamamak ve staj ücretinden memnuniyetsizlik" gibi nedenlerle hareket ettiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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