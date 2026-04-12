İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Anahtarı bizim elimizde

Pakitan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran zirvesi...

Hürmüz Boğazı ve nükleer faaliyetlerin ana gündem maddesi olduğu görüşmelerde, karşılıklı anlaşmazlıklar nedeniyle bir sonuca varılmadı.

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

HÜRMÜZ MESAJI: ANAHTAR BİZİM ELİMİZDE

İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir." ifadesini kullandı.