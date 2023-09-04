Dünya, Soçi'de düzenlenen Erdoğan - Putin zirvesine kilitlendi Gazeteler, zirveden çıkacak kararlar nedeniyle iki lider arasındaki görüşmeye geniş yer ayırdı.

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ensonhaber.com

Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir zirve düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri seviyelere taşınmasının ele alındığı toplantının ana gündem maddelerinden birini, İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi oluşturdu.

Moskova, kendi şartlarının yerine getirilmemesini gerekçe göstererek anlaşmadan çekilmişti.

Rus basını: 1,5 saat sürdü

Dünya, Erdoğan-Putin zirvesini yakından takip etti. Rus basınından Interfax, 1,5 saat süren görüşme sonrasında liderlerin çalışma kahvaltısında iletişim kurmaya devam edeceğini aktardı.

TASS haber ajansı, yüz yüze görüşmeye geçmeden önce, liderler arasındaki zirvenin delegelerin katılımıyla yapıldığını belirtti.

Reuters: Dünya haber bekliyor

Putin'in Erdoğan'a "Tahıl anlaşmasını görüşmeye hazırız" dediğini belirten Reuters, Erdoğan'ın da dünyanın tahıl koridoru meselesiyle ilgili kendilerinden haber beklediğini söyledi.

Euronews: Türkiye arabulucu

Euronews, iki liderin Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele alacağını kaydetti.

Türkiye'nin, savaşın başından beri Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yaptığı ve tahıl anlaşmasının daha geniş kapsamlı barış görüşmelerinin bir parçası olarak devam etmesini istediğine dikkat çekildi.

Bloomberg: Baskı yapmak için Soçi'de

Bloomberg, "Erdoğan, Karadeniz anlaşmasının yeniden canlandırılması için baskı yapmak üzere Soçi'yi ziyaret etti." dediği haberinde şunları aktardı:

Güvenli koridorun sonu gerilimi tırmandırırken, tahıl piyasalarını sarstı.

Tahıl ihracatının geleceğine ilişkin belirsizliğin, küresel buğday fiyatlarında haftalardır süren dalgalanmaya yol açtığı hatırlatıldı.

CNN: Görüşmeler çok önemli

CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e tahıl koridoru konusundaki görüşmelerin "çok önemli" olacağını söylediğini yazdı.

Erdoğan'ın "Basın toplantısında verilecek mesajın özellikle az gelişmiş ülkeler için çok önemli bir adım olacağına inanıyorum." şeklindeki ifadelerine haberde yer verildi.