Cumhurbaşkanı Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesi Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'le yapacağı görüşmeye çevrilmişti. İki lider, bugün Soçi'de bir araya geldi. Masadaki diğer konular ise iki ülke arasındaki iş birliği ve turizm olacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, saat 12.15 sıralarında Soçi'ye iniş yaptı.

Tüm dünyanın takip ettiği görüşmede iki lider bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık, Suriye'deki gelişmeler olacak.

İki liderin gündemi yoğun: Buluştular

Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar ve PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar masada olacak.

Zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler de görüşülecek.

Öte yandan zirve öncesi açıklamalarda bulunan Putin, "Sizin yönetiminde Türkiye-Rusya ilişkileri büyük bir adım attı, ilişkilerimiz ticari konularda da ilerleme gösterdi." dedi.

"Ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde ilerliyor." diyen Rus lider, "Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız." şeklinde konuştu.

Turizmdeki gelişmeler: Rusya şu anda bizde bir numara

Putin'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki ülke arasındaki ilişkilere ve tahıl koridoruna dikkat çekti.

Turizmdeki gelişmelere vurgu yapan Erdoğan, "En önemli konulardan birisi de turizmde gelişmeler. Turizm'de Rusya bizde şu anda bir numara." dedi.

İki ülke arasındaki ticarette yerli para birimi kullanılması

Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yerli para birimi kullanılmasıyla ilgili çalışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada merkez bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları da aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru: Bugün buradan ne sonuç çıkacak diye dünya da bekliyor

Daha sonra tahıl koridoruyla ilgili sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii en önemli adım tahıl meselesi konusu. Bugün buradan ne sonuç çıkacak diye dünya da bekliyor. İnanıyorum yapılacak görüşmelerden sonraki basın toplantısında da az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok önemli olacak." şeklinde konuştu.

Enerji alanındaki iş birliği: İyi gidiyor

Enerji alanında iki ülke arasındaki iş birliğinde de güzel gelişmeler olduğunu sözlerine ekleyen, "Tabii Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler de sizlerin ifade ettiği gibi iyi ilerliyor. İlk ünite ile ilgili atılan adımlar da gayet güzel. Sinop Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şöyle: