Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu

Haber Merkezi

İsviçre merkezli IQAir’in hava kirliliği üzerine yaptığı son araştırma, dünyadaki kirlilik haritasını gözler önüne serdi.

Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinin ciddi seviyelerde düştüğü belirtilirken, raporda öne çıkan veriler dikkat çekici.

Aynı şirketin geçen sene yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en kirli 20 şehrinin tamamı Asya kıtasında yer alıyordu.

EN KİRLİ ŞEHİRLER HİNDİSTAN'DA

Ekibin gerçekleştirdiği yeni araştırma ise, listeye Asya kıtasında bulunmayan bir ülkeyi daha dahil etti.

Araştırmaya göre en kirli şehirlerinin çoğunluğu dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da bulunuyor.

AFRİKA ÜLKESİ DE LİSTEYE DAHİL OLDU

Hindistan'da, ekonomik büyümenin büyük kısmı kömürle sağlanıyor ve yüz milyonlarca insan, trafik sıkışıklığı ve yoğunluğu olan megakentlerde yaşıyor.

Listede Asya dışından yer alan tek şehrin ait olduğu ülke, Orta Afrika'dan Çad oldu.

IQAir'in raporuna göre dünyanın en kirli 10 şehri şu şekilde:

BYRNIHAT - HİNDİSTAN

DELHİ - HİNDİSTAN

KARAGANDA - KAZAKİSTAN

MULLANPUR - HİNDİSTAN

LAHORE - PAKİSTAN

FARIDABAD - HİNDİSTAN

DERA İSMAİL KHAN - PAKİSTAN

N'DJAMENA - ÇAD

LONI - HİNDİSTAN

YENİ DELHİ - HİNDİSTAN