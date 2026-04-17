Endonezya’da helikopter faciası: 8 ölü

Endonezya’dan gelen acı haber, sabah saatlerinde havalanan bir helikopterin düşmesiyle gündeme geldi. Ulaşılması güç bir bölgede bulunan enkazda, helikopterdeki 8 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

KALKIŞTAN BİR SAAT SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Melawi bölgesinden dün saat 07.34’te havalanan helikopterde pilot, yardımcı pilot ve 6 yolcu bulunuyordu. Airbus H130 tipi helikopterle, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra saat 08.39’da iletişim tamamen kesildi.

ENKAZ ZORLU ARAZİDE BULUNDU

Helikopterin kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler, enkaza Sekadau bölgesinde ulaştı. Yetkililer, dağlık ve erişimi zor bir alanda bulunan kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşmazken, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığı duyuruldu. Helikopterin düşüş sebebinin, yapılacak detaylı araştırmaların ardından netlik kazanması bekleniyor.