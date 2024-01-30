Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a 10 yıl hapis cezası

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.
Devlet sırlarını ifşa etmekle suçlandı
Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.
Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşananların ardından Han ile ilgili mahkemeden son çıkan karar açıklandı.
Buna göre Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet sırlarını sızdırmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
10 yıl hapis cezası verildi
Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10’ar yıl hapis cezası aldıklarına ilişkin mahkeme kararını, Ravalpindi’de Adiala Hapishanesi’nde bulunan İmran Han’a ve Kureyşi’ye sözlü olarak iletti.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari, Han’ın ve Kureyşi'nin haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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