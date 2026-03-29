Evi yıkılan Tebrizli Türk'ten Trump'a: Hiçbir b.k yiyemeyeceksin

ABD ve İsrail’e atfedilen hava saldırılarında İran’ın birçok kentinin hedef alındığı bildirildi. Kum ve Tebriz’de sivil yerleşimlerin vurulduğu saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

BİR.ÇOK ŞEHİR AYNI ANDA HEDEF ALINDI

İran merkezli Nour News tarafından yayımlanan haberlere göre gece boyunca Tahran, İsfahan, Kaşan, Yezd, Kum, Tebriz ve Ahvaz kentlerinin hava saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı.

Saldırıların ardından birçok bölgede acil durum ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

TEBRİZ'DE İKİ AYRI SALDIRI: 6 ÖLÜ

Öte yandan İran’ın yarı resmi Fars News Agency’nın Doğu Azerbaycan Valiliğine dayandırdığı habere göre, Tebriz kentinde sivil yerleşimlere yönelik iki ayrı saldırı düzenlendi.

Nasr bölgesinde bir sivil binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Kentin kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine yapılan saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

EVİ YIKILAN TEBRİZLİ TÜRK: "HİÇBİR BOK YÜYEMEZSİN TRUMP"

Saldırılar sırasında evi yıkılan Tebrizli bir Türk vatandaşın, İran halkını sokağa çağıran Donald Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdiği anlar görüntülendi:

Biz burada dayanıyoruz. Biz burada toprak vermiyoruz. Sen ne yaparsan yap. Hiçbir bok yiyemeyeceksin Trump.