Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

AA & Ensonhaber

Fransa'da gündem başbakan..

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevi bıraktı...

Borne, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi sürdürecek.

Borne'un istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

Macron'dan teşekkür mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, Borne'e teşekkürlerini iletti:

Sayın Başbakanım, sevgili Elisabeth Borne,

Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her gün örnek teşkil etmektedir. Devlet kadınlarının cesareti, kararlılığı ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim.