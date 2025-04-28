Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İslamofobi'nin yaygın olarak görüldüğü Avrupa'da, kan donduran bir cinayet gerçekleşti.

Her cuma günü Fransa'nın La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde gönüllü olarak temizlik yapan 24 yaşındaki Aboubakar isimli gencin yanına, yaşıtı olan bir şahıs yaklaştı.

İsminin Oliver H. olduğu öğrenilen şahıs, Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istedi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN CANİCE SALDIRIYA UĞRADI

Cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanına Aboubakar, bu teklifi kabul etmişti.

25 Nisan günü gerçekleşen olayda zanlı, Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayınladı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı anlar Hatice Camisi'nde güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, Müslüman genç ise hayatını kaybetmişti.

TESLİM OLDU

Olay sonrası Fransa'dan kaçan saldırgan, İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim oldu.

Fransa'daki Ales Savcılığı, Olivier H. isimli zanlının dün gece yerel saatle 23.00 civarında Pistoia'da bir karakola geldiğini ve burada gözaltına alındığını ve Fransa'ya naklinin beklendiğini duyurdu.

"TERÖRİST" SAYILMAYACAK

Savcılık, zanlının "terörist" olarak nitelenemeyeceğini, bu nedenle Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının davaya dahil olmayacağını da kaydetti.

Fransa Başbakanı François Bayrou, 24 yaşındaki Müslüman gencin 40-50 yerinden bıçaklanarak katledildiği saldırıyı "İslam karşıtı alçaklık" olarak nitelerken, çok sayıda siyasi de olaya tepki göstermişti.

FRANSIZ MEDYASI OLAYI ÇARPITTI: İKİ MÜSLÜMAN'IN ANLAŞMAZLIĞI

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, "İslam karşıtı terör saldırısını" en güçlü şekilde kınamıştı.

Fransız medyasının bu saldırıyı ilk başta "iki Müslüman arasında yaşanan bir anlaşmazlık” gibi gösterdiğini ve bu yolla saldırının İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığını vurgulayan CFCM, "son derece endişe verici" bu durum karşısında ülkedeki Müslümanları benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.