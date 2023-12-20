Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha söyledi! 'Durmayacağız' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yakın zamanda sona ermeyeceğini belirterek “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok” dedi.

İHA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor..

Her geçen gün şiddetini artıran İsrail, ateşkes çağrılarına kulağını kapatarak masum kadın ve çocukları katlediyor..

Dünyada milyonlarca insan İsrail'i protesto ederek dayanışma mesajı verirken, İsrail ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkıyor..

Saldırılar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların yakın zamanda sona ermeyeceğini ifade etti.

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz, durmayacağız"

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız.

"Hamas'ın iki seçeneği var: Teslim olmak ya da ölmek"

Netanyahu, Hamas’ın sadece iki seçeneğinin olduğunu savunarak, “Teslim olmak ya da ölmek” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)