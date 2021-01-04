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Güney Kore'de ilk kez ölüm sayısı doğum sayısını geçti

Güney Kore'de ilk kez ölüm sayısı doğum sayısını geçti

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020'de 275 bin 800 bebeğin dünyaya geldiği ve 307 bin 764 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.