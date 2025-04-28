Güney Kore'de lise öğrencisinin bıçaklı saldırısı: 6 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 110 kilometre güneyindeki Cheongju'da bir lisenin özel eğitim öğrencisi okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Olayda biri öğretmen olmak üzere 6 kişinin yüz ve karın bölgesinden yaralandığı aktarıldı.

Yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Okulun özel eğitim programına kayıtlı öğrencinin saldırıdan sonra yakındaki bir su deposuna atladığı ancak yakalandığı bildirildi.

Kolluk kuvvetlerinin olaya yönelik soruşturmayı sürdürdüğü ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu bildirildi.