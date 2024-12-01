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AA

Suriye'den sıcak haberler geliyor...

Bölge, son zamanlarda yaşanan çatışmalardan dolayı bir hayli gergin.

Suriye'de yaşanan çatışmalardan gelen son gelişmeler, tüm dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Esad güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, savunma hatlarını kırdı.

Halep'in merkezini ele geçiren gruplar, İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı.

Hem Halep hem de İdlib'ten sonra rejim karşıtı silahlı grupların yeni hedefi ise Hama oldu.

REJİM KARŞITI GRUBLAR HAMA'YA İLERLİYOR

Geri kalan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi.

ÇATIŞMALAR 27 KASIM'DA BAŞLADI

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim birimlerinin grupları, Halep kente başlamaya başladı.

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken dönemde Halep ilinin batı yolculuğunda başladı ve gün boyunca devam etti.

27-28 Kasım'da Halep'in batı yürüyüşünden merkeze doğru hızla ilerleyen rejim parçalı gruplar halinde, Halep yürüyüşünde 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Üç parçalı güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent rejimi doğru ilerleyen rejim ilerleyen gruplar, günün aralıklarında kent dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep rampasına girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in kapsamıki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

MUHALİFLERİN KONTROLÜNE GEÇEN BÖLGELER

Rejimin ayrılması Halep'in batı gidişinde kontrolü ele geçirme yerleri ve noktaları arasında; El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades , Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan alıyor.

İdlib cephe hattında rejime ait olmak üzere kontrolüne geçen bölge arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor.

Bu bölgedeki, daha önce Esad rejiminin kontrolüydü.

İLGİLİ HABER Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı

RUS UÇAKLARI OPERASYON DÜZENLEDİ

Dün sabah Rus savaş uçaklarına karşı, Suriye'nin bölgedekii Mare ilçesinde muhaliflerin karargahına hava saldırıları düzenlendi. Saldırıda kayıp olmazken maddi hasar meydana gelebilir.

Esed rejimleri devam ederken sivil yerleşim birimlerini karadan gelen silahlarla hedef aldı.

Tel Rıfat cephe hattında ise durum, sakinliğini koruyor.

YENİ CEPHELER AÇILDI

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Silahlı gruplar, rejimin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

"TÜRKİYE ÇATIŞMALARA MÜDAHİL DEĞİL"

Tüm bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Hakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" diye ekledi.