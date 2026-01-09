İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösteriler, rejim karşıtı bir hal alarak devam ediyor.

Yaptığı açıklamalar ile protestoları daha da şiddetlendiren İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günler sonra sesizliğini yeniden bozdu.

Hamaney, İran'daki protestolar hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

"TRUMP, KENDİ ÜLKESİNE ODAKLANSIN"

Hamaney, "Trump, kendi ülkesinin sorunlarına odaklansın. Bazı göstericiler kamu mallarına zarar vererek Trump'ı memnun etmek istiyor." dedi.

İran'a birlik çağrısı yapan Hamaney, "İran asla yabancılarla iş birliği yapmayacak" ifadelerini kullandı.

"ELLERİ BİNDE FAZLA İRANLININ KANIYLA LEKELENMİŞ"

Hamaney, 12 gün içinde ülke geneline yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

Elleri binden fazla İranlının kanıyla lekelenmiş. On iki günlük savaşta, komutanlar, bilim insanları ve ileri gelenlerin yanı sıra sıradan halktan binden fazla yurttaşımız şehit oldu. Bu kişi, "Emri ben verdim; savaş sırasında ben komuta ettim" dedi. Yani, ellerinin İranlıların kanıyla lekelendiğini itiraf etti.

"'İRAN'IN YANINDAYIM' SÖZLERİNE BİR AVUÇ DENEYİMSİZ İNANIR

Ardından, "Ben İran devletinin destekçisiyim" diyor. Ve bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşüncesiz insan buna inanır, kabul eder ve onun isteklerine göre hareket eder. Bir de işi yıkım olanlar var.

"DÜN AKŞAM BİR GRUP VANDAL, KENDİ ÜLKELERİN AİT BİR BİNAYI TAHRİP ETTİ"

Dün gece Tahran'da ve başka bazı yerlerde bir grup vandal gelip kendi ülkelerine ait bir binayı tahrip etti. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı memnun etmek için belirli bir binayı veya duvarı yıktıklarını varsayalım. Çünkü o... alakasız saçma sapan şeyler söyledi... "İran hükümeti şunu şunu yaparsa, ben sizin tarafınıza geçeceğim... Sizin tarafınızı tutacağım." Bu isyancıların ve ülkeye zarar veren kişilerin tarafı. Bu insanlar tüm umutlarını ona bağlamış durumda. Eğer yapabiliyorsa, kendi ülkesini yönetsin! Kendi ülkesinde çeşitli olaylar yaşanıyor.

TRUMP PROTESTOCULARA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı paylaşımda, İran'daki protestoculara desteğini açıklamıştı.

"AMERİKA İRAN HALKININ İMDADINA YETİŞECEK"

Donald Trump, kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek." sözlerini kullanarak dünya basınının dikkatlerini çekti.

"TETİKTEYİZ VE AKSİYONA HAZIRIZ"

Paylaşımında "Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!" ifadelerine yer veren Donald Trump'ın bu tehdidi, tartışmalara neden olmuştu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da döviz kurunun yüksek oranda enflasyon yaşamasıyla esnaflar ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

İran riyali bir gün içerisinde dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmiş ve alım gücündeki düşüş, halkı rahatsız etmişti.