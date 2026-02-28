Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesi vuruldu: Uydu görüntüsü yayınlandı

Orta Doğu'da savaş zamanı...

ABD ile İran arasında gerilen ipler, bugün itibariyle koptu.

İsrail, İran'a karşı "önleyici" bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

İKİNCİ AÇIKLAMA ABD'DEN GELDİ

Tahran'dan da patlama sesleri yükselmeye başlarken sessizliğini bozan ABD Başkanı Donald Trump, "Kısa bir süre önce ABD, İran’da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." dedi.

Kaynaklar, saldırıların ABD ile İsrail tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

HAMANEY'İN TAHRAN'DAKİ EVİ HEDEF ALINDI

Saldırılar kapsamında üst düzey isimler hedef alınırken bu isimler arasında İran Dini Lideri Ali Hamaney de yer aldı.

Hamaney'in Tahran'da bulunan yerleşkesine hava saldırısı düzenlendi.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

İran'dan yapılan açıklamada, "İran lideri Hamaney Tahran'da değil, güvenli bir lokasyonda." denilirken vurulan yerleşkenin uydu görüntüsü yayınlandı.

Görüntülerde, dini liderin resmi konutu olarak yerleşkede birçok binanın yıkıldığı görüldü.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Güvenli bir bölgede tutulduğu açıklanan Hamaney'in, kesin yeri ise henüz tespit edilemedi.

Öte yandan Aynı şekilde Reuters, Hamaney'in güvenli bir noktada bekletildiğini ve vurulmadığını duyurdu.

SALDIRILAR BİRKAÇ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Fox News'a açıklamalarda bulunan bir ABD'li yetkili, saldırıların birkaç saat değil birkaç gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Saldırılarda sadece mevcut yönetimin değil gelecekte rejim yönetiminde yer alması beklenen isimlerin de hedef alındığı aktarıldı.