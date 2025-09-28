Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 39 kişi öldü

Kalabalık nüfusuyla anılan Hindistan, skandal bir olayla gündeme geldi...

Ülkede, ünlü bir oyuncu olarak bilinen, TVK (Tamizhaga Vettri Kazhagam) Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha, Tamil Nadu eyaletinin Karur şehrinde miting düzenledi.

10 BİN KİŞİLİK ALANA 120 BİN KİŞİ GELDİ

Vijay'i görmek isteyen yaklaşık 120 bin kişi, sadece 10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına akın etti.

Kalabalığın kontrol altına alınamaması sonucu alanda izdiham yaşandı.

İZDİHAMDA 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayda 39 kişinin hayatını kaybettiği, 51'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktarıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ALANA 6 SAAT SONRA GELDİ"

Olay tanıkları, Vijay'in alana öğle saatlerinde gelmesinin beklendiğini ancak, en az altı saatlik bir gecikme yaşandığını belirtti.

Tanıkların açıklamalarında, Vijay beklenirken kalabalığın giderek büyüdüğü, Vijay konuşmasına başlarken ise ortamın daha da gerginleştiği aktarıldı.

"VİJAY ALANI TERK ETTİ"

Kalabalık arasında paniğin başlaması ve artan sıcaklık nedeniyle çocuklar da dahil birçok kişinin fenalaştığı belirtildi.

Durumun ciddiyetini fark eden Vijay ise konuşmasını yarıda keserek kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulundu ve alanı terk etti.

NARENDRA MODİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı:

"Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum."