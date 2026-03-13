İran, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve İHA fırlattı

28 Şubat'ta başlayan ve 14. günüyle devam eden ABD-İsrail İran savaşı devam ediyor.

Körfez ülkelerinin savunma bakanlıkları, İran'daki kuruluşlar, İsrail ordusu ve açık istihbarat-analiz kaynaklarından bölgedeki saldırıların dağılımına ilişkin derlenen verilere göre, İran bağlantılı saldırılarda Körfez ülkelerine yaklaşık 3 bin 186 füze ve İHA yöneltildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A 170'TEN FAZLA İHA FIRLATILDI

İran'ın mühimmatı Körfez ülkeleri arasında en çok BAE topraklarını hedef aldı.

İran'a ait 1797 füze ve İHA, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde BAE'ye doğru fırlatıldı. Bu sayı, Tahran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

İkinci sıradaki Kuveyt, 682 füze ve İHA ile hedef alınırken Bahreyn'e 285, Katar'a 237'den, Suudi Arabistan'a 170'ten ve Umman'a 15'ten fazla füze ve İHA fırlatıldı.

RAKAMLAR TAM OLARAK PAYLAŞILMADI

Öte yandan, İran bağlantılı saldırılarda İsrail de 650'den fazla füze ve İHA'yla hedef alındı ancak ne İran ne de İsrail, kayıtlarındaki rakamları tam olarak paylaşmadı.

Hedef alınan ülkelerdeki savunma sistemleri, bunların büyük bölümünü etkisiz hale getirdi, bir kısmı isabet kaydetti.