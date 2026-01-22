İran'da öldürülen yüzlerce protestocunun fotoğrafı sızdırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ulusal para birimin değer kaybetmesi ile 28 Aralık'ta başlayan gösteriler, rejim karşı bir hal alarak ve daha da şiddetlenerek devam etti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda, 201 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 902 kişi yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI

İran'da hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin suratlarını gösteren yüzlerce fotoğraf ise BBC'nin teyit ve doğrulama birimi BBC Verify'a sızdırıldı.

Bulanıklaştırarak kullanılan fotoğrafların 18'i kadın olmak üzere en az 326 kişinin kanlı, şişmiş ve morarmış yüzlerini gösterdiği iddia edildi.

AİLELER İÇİN TEK TEŞHİS YOLU

Tahran'ın güneyindeki bir morgda sergilenen bu ve benzeri fotoğraflar, İran'da ailelerin ölen sevdiklerini teşhis edebilmelerinin yollarından biri olarak gösterilirken göstericilerin çoğunun durumunun, teşhis edilemeyecek kadar kötü olduğu aktarıldı.

Fotoğrafı çekilen 69 göstericinin kimlikleri teşhis edilemezken yalnızca 28 fotoğrafta, üzerinde açıkça isim görünen etiketlerin olduğu açıklandı.

Yüzden fazla göstericinin üzerindeki etiketlerde ise 9 Ocak tarihinin yazılı olduğu vurgulandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.