İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesi artmadı

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar, yeni bir boyut kazandı.

Günlerdir süren karşılıklı çatışmalara, Donald Trump'ın talebiyle ABD de dahil oldu.

ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine B-2 bombardıman uçakları ve Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenledi.

NÜKLEER TESİSLER İNCELEMEYE ALINDI

Saldırının ardından nükleer sızıntı ve radyasyonla ilgili endişeler tedirginlik yarattı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD saldırısı sonrası nükleer tesislerin bulunduğu bölgeleri incelemeye aldı.

RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ

UAEA, Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.