AA
İran ordusu, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme çabaları kapsamında ulusal hava sahasının korunmasına odaklanıyor.
Bu kapsamda "İktidar-1403" adı verilen hava savunma tatbikatının ikinci aşaması sayılan tatbikata ülkenin güneybatısında başlandı.
Tatbikata ilişkin detaylar, İran devlet televizyonunun haberinde yer aldı.
TATBİKATTA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA KULLANILACAK
Tatbikatta, "düşman hedefleri tespit etme, izleme, engelleme ve imha etme taktiklerinin uygulanacağı" belirtildi.
Yerli radarların yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikatta yerli alçak irtifa hava savunma sistemi "Mecid" ve orta irtifa hava savunma sistemi "Cevşen" test edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış