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İran'dan "İktidar-1403" hava savunma tatbikatı

İran'dan "İktidar-1403" hava savunma tatbikatı İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusunun "İktidar-1403" adı verilen hava savunma tatbikatının ikinci aşaması sayılan tatbikata ülkenin güneybatısında başladığı ve tatbikatta insansız hava araçlarının da kullanılacağı kaydedildi.