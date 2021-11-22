İran'dan Rusya'ya Suriye'nin imarında ortaklık çağrısı

Putin'in özel temsilcisi, Tahran'da Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suriye meselesini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'a gitti.

Lavrentyev, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

GÜNDEMDE SURİYE VAR

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şam'ın ardından Tahran'a geçen Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Abdullahiyan ile "ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Suriye'deki durumu" ele aldı.

"KRİZİN TEK SİYASİ ÇÖZÜM YOLU"

Görüşmede Abdullahiyan, Astana süreci çerçevesinde "Suriyelilerin kendi aralarında yapacağı müzakerelerin, bu ülkedeki krizin tek siyasi çözüm yolu" olduğunu söyledi.

"SURİYE'NİN YENİDEN İMARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

İranlı Bakan, Rusya ile kalıcı ve uzun vadeli iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Moskova ve Tahran'ın Suriye'nin yeniden imarı için birlikte çalışmasının önemine" değindi.