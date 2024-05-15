İspanya'daki İngilizlere alkol uyarısı: Turist olduğunuzu unutmayın İngiltere, Akdeniz ülkesine tatile giden turistlere sorumluluk hatırlatması yaptı. Açıklamada "Biz yabancılar burada misafiriz" denildi.

ensonhaber.com

İngiliz turistleri ağırlamasıyla bilinen İspanya'nın Mayorka Adası'ndaki tatil beldesi Magaluf ile ilgili alkol uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin İspanya Büyükelçisi Hugh Elliott, içki bağımlısı turistlere uygulanan kısıtlama dolayısıyla İngiliz tatilcileri 'sorumlu davranmaya' çağırdı.

Elliott, İngiliz turistlerin parti tesislerinde geçirdikleri süre boyunca misafir olduklarını unutmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Turistlere alkol hatırlatması: Sorumlu davranın

Mayorka'daki Cavia'ya ziyareti sırasında konuşan Elliott, turistlere çağrıda bulundu:

Hepimizin istediği şey sorumluluktur. Tatillerde hepimiz iyi vakit geçirmek isteriz, öyle değil mi? Özellikle de gençler ister.

"Biz yabancılar burada misafiriz"

İngiliz Büyükelçi, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Sorumluluğun neyle ilgili olduğunu anlamakla ilgili bir mesele... Misafir olarak sorumluluk... Çünkü biz yabancılar burada, İspanya'da ve Calvia'da misafiriz. Nasıl iyi vakit geçireceğimizi bilmeliyiz.

Dükkanlar kapatılacak: Alkol tüketenlere para cezası verilecek

İngiliz turistlere yapılan bu uyarı, alkollü içecek satan dükkanların gece boyunca kapatılması ve alkol tüketirken yakalananlara bin 300 sterline varan para cezaları uygulanmasına ilişkin kararın ardından geldi.

En az 2027'ye karar uygulanacak

Mail'in haberine göre bu adımla, 'sarhoş turist' görüntülerine son vermek istiyorlar. Söz konusu düzenleme, en az Aralık 2027'ye kadar yürürlükte kalacak.