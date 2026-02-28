İsrail basını: Saldırılarda Tahran dahil 4 şehir hedef alındı

İsrail, İran'a sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurdu.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail'in saldırı ilanının ardından İran'ın başkenti Tahran'da, art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Patlamaların hedefinin ve olası can kaybının boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK NOKTA HEDEF ALINDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerin de hedef aldığını bildirdi.

İRAN HAVA SAHASINI KAPATTI

İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.