İsrail, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu

- İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin yeniden başladığını duyurdu.
- Saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, ancak İsrail ateşkese bağlı kalacağını belirtti.
- Ateşkes TSİ 11.00'de başlarken, Hamas'ın esirlerin cenazelerini teslim etmesi bekleniyor.
Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürerek dün akşam saatlerinde itibaren Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.
Bu saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.
"ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLADI"
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadesine yer verildi.
ATEŞKES SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI
Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun "ateşkese bağlı kalacağı" iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi.
İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.
Öte yandan haberlerde, Hamas'ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı.