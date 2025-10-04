İsrail, Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli can verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi öngören planında tarafların kabul etmesi durumunda 'savaşın derhal sona ereceği' ve 'İsrail güçleri esirlerin serbest bırakılmasına hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekileceği' belirtilmişti.

Hamas, Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu

Trump, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Hamas'ın 'prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği' Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklama yapıldı.

Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.

'İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek' için Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARI AZALTMA TALİMATI

Ayrıca, İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.