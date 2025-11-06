İsrail ve Yunanistan’dan ortak hava tatbikatı

- İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdi.
- Tatbikat, uzun menzilli savaş uçaklarının operasyonel uçuşu ve havada yakıt ikmali simülasyonunu içerdi.
- İsrail'in 120. Filosu'nun katıldığı tatbikat, Yunanistan'da tamamlandı.
İsrail ordusu, Yunanistan hava kuvvetleri ile ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yapılan resmi açıklamada, Yunanistan’da düzenlenen tatbikatın bugün tamamlandığı belirtildi.
DÜZİNELERCE SAVAŞ UÇAĞI KATILDI
İsrail ve Yunanistan’a ait düzinelerce savaş uçağının katılımıyla pazartesi başlayan tatbikatta havada yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
Tatbikatta uzun menzilli savaş uçaklarının operasyonel uçuşu ve yakıt ikmalinin simüle edildiği kaydedildi.
120. FİLO TATBİKATTA
Yılda birkaç kez düzenlenen ortak hava tatbikatına İsrail ordusunun 120. Filosu’nun katıldığı aktarıldı.