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AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne olan saldırıları devam ediyor.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açıldı.

2 AYRI SALDIRIDA 32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda ise en az 10 Filistinli öldü.

REHİNELER KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLDİ İDDİASI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 55 bine yakın Filistinli hayatını kaybederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarında “önemli ilerlemeler” kaydedildiğini öne sürdü.