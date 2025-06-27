İsrail’den Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail Hava Kuvvetleri sabah saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinin kırsalına yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bombardımanda, Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve Yukarı Nabatiye bölgeleri hedef alındı.

Savaş uçaklarının vakum bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda şiddetli patlamaların geniş bir alanda hissedildiği ve büyük gürültüye yol açtığı bildirildi. İlk dalganın ardından yaklaşık 10 dakika sonra aynı bölgeler ikinci kez yoğun şekilde bombalandı. Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL: "HEDEF, HİZBULLAH'IN ASKERİ ALTYAPISI"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Güney Lübnan’da yer alan Bufur Tepesi’nde Hizbullah tarafından kontrol edildiği öne sürülen bir tesisin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, bu tesisin "önemli bir yer altı projesinin parçası olduğu" ve saldırı sonucunda tamamen işlevsiz hale getirildiği iddia edildi.

Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail ordusu, Hizbullah’ın bölgede yeniden terör altyapısı inşa etme girişimlerini önceden tespit etmiş, bu kapsamda söz konusu tesisi hedef almıştır. Bu faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. Hizbullah’ın bu bölgede varlık göstermesine izin verilmeyecektir.

HULA BELDESİ DE VURULDU

İsrail ordusu, Nebatiye iline bağlı Hula beldesinde de Hizbullah’ın askeri faaliyet yürüttüğünü ileri sürdüğü bir binaya hava saldırısı düzenledi. Ordunun X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, binanın önceden elde edilen istihbarat doğrultusunda hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yapının İsrail güçleri hakkında bilgi toplayan ve diğer askeri amaçlar için kullanılan bir merkez olduğu öne sürüldü. Paylaşımda ayrıca, binanın kısa süre önce bölgede öldürülen Hizbullah üyesi Ahmed Gazi Ali’nin ikametgahı olduğu ve saldırı sırasında Hizbullah’ın askeri altyapısını yeniden kurmaya çalıştığı ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun güney Lübnan’a yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak devam ediyor. Ateşkesin ardından geçen sürede İsrail’in yaklaşık 3 bin kez ihlalde bulunduğu, bu saldırılarda en az 213 kişinin hayatını kaybettiği, 508 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, kısmi bir geri çekilme gerçekleştirmiş olsa da son çatışmalar sırasında ele geçirdiği beş stratejik tepeyi hâlâ kontrol altında tutuyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı Lübnan’a yönelik saldırılar, 23 Eylül 2024’te kapsamlı bir savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.