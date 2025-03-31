Gazze'de Ramazan Bayramı, İsrail saldırıları altına geçiyor.
Sevdiklerini ve evlerini kaybeden Gazzeli Müslümanlar, bayram sevincini doyasıya yaşamak yerine, İsrail'in bombalarından kaçmaya çalışıyor.
Bayramın ilk günü namaz kılan ve bayramlaşan sivillere saldıran İsrail, 13'ü çocuk 55 kişinin ölümüne sebep oldu.
GAZZE'Yİ BOMBALADILAR
Katliamcı ordunun saldırıları, gece boyunca sürdü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Han Yunus kampında "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı.
Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde "en-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.
WAFA'nın bildirdiğine göre bayramın ikinci günü 12 Filistinli sivil yaşamını yitirdi.
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