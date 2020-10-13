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    İsrailli yetkililer, Batı Şeria’daki yola ırkçı tabela yerleştirdi

    İşgal altındaki topraklarda İsrail tarafından yerleştirilen tabela, tepkiler üzerine kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 17:18
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    İsrailli yetkililer, Batı Şeria’daki yola ırkçı tabela yerleştirdi

    İsrail, işgal altında tuttuğu topraklardaki ayrımcılık politikasına devam ediyor.

    Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir" yazılı tabela yerleştirildi.

    TEPKİ ÇEKEN TABELA KALDIRILDI

    Irkçı tabela, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve gelen tepkiler üzerine İsrail güçleri tabelayı kaldırdı.

    "IRKÇI DEVLET Mİ OLMAK İSTİYORSUNUZ?"

    İsrail Milletvekili Yair Golan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Olmak istediğimiz bu mu? Irkçı bir devlet mi?" sözleriyle tabelaya tepki gösterdi.

    Irkçı tabelada İbranice, Arapça ve İngilizce "Bu yol Yitzhar’a gider. Arapların giriş tehlikelidir" mesajı yazılmıştı.

    İsrailli yetkililer, Batı Şeria’daki yola ırkçı tabela yerleştirdi #1

    İsrailli yetkililer, Batı Şeria’daki yola ırkçı tabela yerleştirdi #2

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