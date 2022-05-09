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    Kiryakos Miçotakis: Doğalgazın Avrupa'ya geçiş kapısı olabiliriz

    Miçotakis, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan tarafından kabul edildi. Görüşmede enerji konusu masadaydı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:43
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    Kiryakos Miçotakis: Doğalgazın Avrupa'ya geçiş kapısı olabiliriz

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulundu.

    Başbakan Miçotakis, ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

    "Avrupa'ya doğalgazın geçiş kapısı olma potansiyeline sahibiz"

    Görüşme sırasında Miçotakis, Al Nahyan'a "Yunanistan'ın, coğrafi konumu nedeniyle Orta Doğu ve Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgazın geçiş kapısı olma potansiyeline sahip" olduğunu söyledi.

    Miçotakis, "Bu yönde önemli yatırımlar yapılıyor. BAE'den bu yönde stratejik iş birliği ve fonların katılımı olasılığını keşfetmek istiyoruz." dedi.

    Körfez ziyaretinde gündem enerji

    Aynı zamanda Yunanistan'ın Yunan topraklarında doğalgaz bulmak için kendi çıkarma programını yeniden aktif hale getirdiğini belirten Miçotakis, "Bu, daha fazla stratejik iş birliği için fırsatlar yaratabilir." ifadesini kullandı.

    Enerji kaynakları konusunda rol oynamak isteyen ülkenin başbakanı, Al Nahyan'a hitaben, "Enerjinin geleceğine, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginizi biliyorum." şeklinde konuştu.

    Kiryakos Miçotakis: Doğalgazın Avrupa ya geçiş kapısı olabiliriz #1

    Kathimerini gazetesinin haberine göre; Kiryakos Miçotakis, konuşmasının devamında şunları söyledi:

    BAE'ye iş birliği çağrısı

    "İş birliğimizin kapsamı daha geniş ve daha derin olabilir. Yüzünüzde ülkemin sadık bir dostunu görüyorum. Yunanistan'ın, stratejik çıkarlarınız tehdit altında olduğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında olacağına sizi temin ederim."

    Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan da Rusya-Ukrayna savaşının enerji sektörünü etkilediğini, enerji güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.

    Al Nahyan: Bölge büyük potansiyele sahip

    Orta Doğu ve Akdeniz bölgesindeki krizlere rağmen, bölgenin kalkınma ve barışçıl iş birliği için büyük potansiyele sahip olduğunu aktaran Al Nahyan, "Emirlikler, bu tür koşulları hazırlamak ve istisnasız herkesle ortaklıklar kurmak için çalışıyor." dedi.

    Al Nahyan ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'ın "barış ve iş birliğini hedeflediğini" sözlerine ekledi.


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