Kızıldeniz'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, USS Gerald R. Ford (CVN 78) uçak gemisinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı.

Filo tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, geminin ana çamaşırhane bölümünde yangın çıktığı ve olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

"MUHAREBE İLE BAĞLANTILI DEĞİL"

Açıklamada yangının herhangi bir çatışma ya da saldırıyla bağlantılı olmadığı vurgulanarak, “Geminin ana çamaşırhanelerinden birinde yangın meydana geldi. Yangın muharebeyle ilgili değildir ve kısa sürede kontrol altına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, meydana gelen arızanın uçak gemisinin tahrik sisteminde herhangi bir hasara yol açmadığını ve geminin görevine tam kapasiteyle devam ettiğini bildirdi.

2 ASKER YARALANDI

Yangın sırasında iki askerin hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındıkları ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

KIZILDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR

ABD donanmasının en yeni uçak gemilerinden USS Gerald R. Ford’un, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede yürütülen operasyonlara destek kapsamında Kızıldeniz’de konuşlu olduğu belirtildi.