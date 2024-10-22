Küba'da tropikal fırtına felaketi: 6 ölü

DHA
Küba'da adeta korku filmlerinden bir sahne yaşanıyor.
Ülke genelinde şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren bir tropikal fırtına çıktı.
Korkunç manzaralara sebep olan fırtınanın ismi 'Oscar' olarak belirlendi.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Ülkenin neredeyse altını üstüne getiren feci fırtına, 6 kişinin ölümüne sebep oldu.
Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, fırtınanın Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıplarına neden olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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